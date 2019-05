Jaki miażdży hipokryzję PO w sprawie pedofilii

Wysokość kar, rejestry itp mają drugorzędne znaczenie w sytuacji gdy nie ściga się i instytucjonalnie kryje pedofilów w KK. Gdy nawet do rejestru księża z trudem się przebijają.

Zatem problem jest z tymi co kryli przestępców, a nie z tym czy pójdą na 15 czy 30 lat do pudła. Nie z tym czy jest rejestr, tylko z tym, że nie do końca działa.

Testem będzie to czy biskupi, odpowiedzialni za pielęgnowanie przestępstw trafią za kraty.



Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha