Jaki ma dość. Pozwał ,,Wyborczą'', Natemat i ,,Rzeczpospolita'' w kolejce

Ostra reakcja kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego. Poinformował dziś, że nie będzie dalej tolerował kłamstw na swój temat i pozwał „Gazetę Wyborczą”. Kolejny ma być serwis natemat.pl oraz „Rzeczpospolita”.

„Pozwałem „GW” za skandaliczne kłamstwa na mój temat. To samo chce zrobić z natemat - nie odbierają wezwań”

- pisze Jaki na swoim twitterze.

To jednak nie koniec – podobne zamiary ma wobec „Rzeczpospolitej”:

„Podobne w stosunku do „RZ” - to co zrobiła Zuzanna Dąbrowska insynuując, iż nie mam wyższego wyksztalcenia to poziom... Nagonka mediów będzie większa. Idziemy mocnej!”.