Jaki: KOD broni interesów skompromitowanych partii

"Komitet Obrony Demokracji razem z Platformą Obywatelską i Nowoczesną chcą, żeby było tak jak do tej pory. To znaczy, żeby procesy w polskich sądach trwały nawet 15 lat, a jakość orzecznictwa jaka jest, to wszyscy widzimy. Przynajmniej raz w tygodniu jakiś sędzia wydaje skandaliczny wyrok niezgodny z elementarną logiką. Chcemy to zmienić, a KOD chce utrzymać status quo" – stwierdził w rozmowie z TVP Info wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, odnosząc się do sobotnich demonstracji przeciwko reformie Krajowej Rady Sądownictwa.

W opinii wiceministra reforma wymiaru sprawiedliwości ma sprawić, żeby „polskie sądownictwo działało lepiej, bo obecnie działa fatalnie”.

– Często wiele lat czeka się na wyrok, niektóre wyroki są absurdalne. Jedna sędzia wymyśliła sobie, że starszemu człowiekowi należy się mniejsze odszkodowanie, niż jakby był młodszy. Nigdzie w Europie takie wyroki nie zapadają. To musi się zmienić – powiedział Patryk Jaki.

Jego zdaniem „jakość elity sędziowskiej w państwie polskim jest fatalna”.

– Zmiany w KRS maja doprowadzić do tego, że sądy będą bliżej ludzi. Polskie sądy muszą poczuć, że są usługą dla obywatela. Sędziowie pełnią służbę państwu – oznajmił

– Czy KOD zorganizował jakąś demonstrację w sprawie afery reprywatyzacyjnej, gdzie 40 tys. ludzi wyrzucono na bruk? – zapytał retorycznie. – Nie, ponieważ to dotyczy PO. KOD chce tylko i wyłącznie bronić interesu starych partii, które się skompromitowały w Polsce – stwierdził po chwili.

„NIE dla upartyjnienia sądów i zmiany ustroju państwa” – pod takimi hasłami między innymi członkowie Komitetu Obrony Demokracji po raz kolejny wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko – ich zdaniem – złej reformie sądownictwa, którą chce przeprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości.

Strajk jest organizowany przez KOD, Platformę Obywatelską, Kobiety w Czerni, Inicjatywę Polską i Nowoczesną. Zdaniem organizatorów protestu projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa to gwóźdź do trumny trójpodziału władzy. Według Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa mają przybliżyć środowisko sędziowskie do ludzi.

Protest w Warszawie zaplanowano na 17.00 pod Sejmem. Komitet Obrony Demokracji ma zamiar demonstrować przez trzy godziny.

25.02.2017, 17:25