Jaki jest cel specustawy o Westerplatte? Wicepremier Gliński odpowiada

Jak dodał – celem jest to, aby powstało nareszcie godne muzeum plenerowe pola bitwy Westerplatte. Zaprzeczył tym samym, aby w związku ze specustawą to rząd miał odpowiadać za obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej na Westerplatte.

„Nie wiem dokładnie, ale o ile pamiętam od czasu prezydenta (Gdańska Pawła) Adamowicza, który rozpoczął kiedyś te obchody, to organizuje je miasto Gdańsk we współpracy z państwem, bo to są obchody dotyczące całej Polski i wszystkich Polaków”