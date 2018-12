Jaki: Internetowy 'troll' rzecznikiem Trzaskowskiego...

Jaki, który rywalizował z Trzaskowskim w wyborach na prezydenta Warszawy określił nowego rzecznika stołecznego ratusza mianem "internetowego trolla". Wystarczy zajrzeć na profil dziennikarza na Twitterze, aby zrozumieć, skąd tak surowa ocena. Kamil Dąbrowa podczas kampanii wyborczej jawnie opowiadał się po stronie Koalicji Obywatelskiej, zamieszczał wpisy z hashtagiem "JakiWstyd", ale również... "fejki" z wiceministrem sprawiedliwości, Patrykiem Jakim. Chodzi o słynne już zdjęcie polityka z czasów młodości. Fotografia Patryka Jakiego w dresie posłużyła opozycji totalnej i jej sympatykom do atakowania rywala Rafała Trzaskowskiego, jednak wiceminister postanowił "przerobić" to na swoją korzyść i zainicjował akcję "100imy pod blokiem". W sieci krążył swego czasu fotomontaż z tym właśnie zdjęciem. Nastoletniego Patryka Jakiego w dresie doklejono do grupy "przypakowanych" dresiarzy. Część internautów szybko "łyknęła" fotomontaż, a Dąbrowa również udostępnił go w sieci. Do ministra Brudzińskiego pisał z kolei, aby "nawilżał gospodarza", do jednego z duchownych zwracał się na Twitterze "Milcz, klecho".