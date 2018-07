Jaki do Trzaskowskiego: Słów brak, gdy się na to patrzy

"Słów brak, gdy się na to patrzy. Chcę powiedzieć, że jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to z dużą powagą będę podchodził do kwestii pamięci po powstańcach i nigdy nie będę się śmiał z ich tragedii i tragedii całego narodu polskiego" - powiedział Patryk Jaki komentując dzisiejszą aferę ze spotem Rafała Trzaskowskiego.

Kandydat na prezydenta Warszawy bez skrupułów ocenił video, które przypomniało TVP Info, a które w sposób skandaliczny odnosiło się do Powstania Warszawskiego.

"To co obaczyłem jest szokujące. W mieście, w którym wymordowano setki tysiecy cywili, w który brutalnie zabijano dzieci, kobiety, polskich bohaterów, dziś ktoś sobie z tego kpi" - skomentował Jaki w rozmowie z portalem wPolityce.pl

"Będę chciał realnie pomagać powstańcom. Oni wciąż mają problem z dostępem do podstawowej opieki, problem z transportem, posiłkami. Na tym się skoncentruję i nigdy nie pozwolę na to, by ktoś śmiał się z mordowania warszawiaków" - dodał.

Przypomnijmy, kandydat Platformy Obywatelskiej kilkadziesiąt minut temu odniósł się do afery zrzucając winę na sposób przedstawienia sytuacji w mediach. Dziennikarzom TVP zarzucił działalność na rzecz Prawa i Sprawiedliwości oraz zbudowanie afery na filmie nie mającym przekazu jaki został podkreślony.

mor/wPolityce.pl/Fronda.pl