Jaki: Czas cwaniaczków i złodziei dobiegł końca

„Tak jak obiecaliśmy, państwo teoretyczne się kończy” – powiedział dziś wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki na spotkaniu z dziennikarzami w Sejmie.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki pytany był dziś w Sejmie przez dziennikarzy o zatrzymania, jakich CBA dokonało dziś na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w związku z aferą reprywatyzacyjną. Zatrzymanych zostało 5 osób, postawiono im zarzuty m.in. o charakterze korupcyjnym.

„Jestem przekonany, że tak, ponieważ do tej pory mieliśmy takie przekonanie, że w sprawie afery reprywatyzacyjnej uczestniczył taki kwiat polskiej palestry, to jest to wszystko zrobione w taki sposób, że te osoby będą nietykalne, będą bezkarne (…) My pokazujemy, że prawo jest równe dla wszystkich, przywracamy poczucie wiary w polskie państwo, przywracamy nadzieję na sprawiedliwość. Dlatego jestem przekonany, że to jest dopiero początek. To jest taki jasny sygnał dla tych wszystkich cwaniaczków i złodziei, że wasz czas się skończył”

- powiedział Jaki.

Dodał także, że sprawa zostanie wyjaśniona do końca:

„Tak jak obiecaliśmy, państwo teoretyczne się kończy (…) Twardo i zdecydowanie walczymy z przestępczością, a aferę reprywatyzacyjną będziemy wyjaśniać do dna”

Jak powiedział wiceminister Jaki, już w maju ma ruszyć komisja weryfikacyjna w tej sprawie, której powstanie blokowane było przez posłów opozycji:

„Ale spokojnie, ona ruszy w maju i jestem przekonany, że będziemy twardo i zdecydowanie dochodzić prawdy w taki sposób, by tysiące ludzi, którzy zostali wyrzuceni na bruk, zobaczyli to co jest najważniejsze, to znaczy sprawiedliwość”

dam/PAP,Fronda.pl

30.01.2017, 15:50