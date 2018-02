Jaki będzie Kościół jutra? Zapraszamy na debatę

Zapraszamy na dyskusję o wyzwaniach stojących przed Kościołem i katolicyzmem we współczesnym świecie. Kanwą debaty, która odbędzie się w naszej redakcji, będzie wydana przez Teologię Polityczną książka Alaina Besançona „Współczesne problemy religijne”

W debacie udział wezmą:

prof. Michał Gierycz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

ks. prof. Jerzy Szymik – Uniwersytet Śląski;

dr Tomasz Terlikowski – pisarz, publicysta.

Debatę poprowadzi Michał Strachowski z Teologii Politycznej.

Książka „Współczesne problemy religijne” to odważne, często krytyczne, zawsze głębokie i podszyte ogromną historyczną wiedzą rozważania o Kościele i katolicyzmie w naszych czasach: o stosunku Kościoła do islamu, do komunizmu, do judaizmu, do nowoczesnego społeczeństwa. Według prof. Remigiusza Foryckiego, „Współczesne problemy religijne” to książka będąca politycznym testamentem Besançona na temat politycznych problemów katolicyzmu w Europie i na świecie.

Alain Besançon jest jednym z największych – jak pisała Agnieszka Kołakowska – i najwybitniejszych uczonych oraz myślicieli naszych czasów. Wielki historyk Kościoła, sowietolog i badacz komunizmu i totalitaryzmu, historyk sztuki, autor monumentalnych dzieł: Le malheur du siècle (o komunizmie, nazizmie i unikalności Shoah), Les origines intellectuelles du léninisme (o intelektualnych źródłach leninizmu), Trois tentations dans l’Église (o herezjach i ich współczesnych przejawach w Kościele), L’image interdite (o ikonoklazmie). Besançon to też świetny pisarz; jego proza jest klarowna, przejrzysta i pełna wdzięku. Prawie wszystkie jego książki stały się klasykami; powinien je przeczytać każdy, kto interesuje się historią intelektualnych i religijnych nurtów naszych czasów i czerpie przyjemność z czytania dobrej prozy połączonej z ogromną wiedzą i oryginalną analizą.