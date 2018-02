Jaka powinna być Unia Europejska przyszłości? Ciekawa debata

Jak powinna wyglądać Unia Europejska? Powinna być podmiotem zrzeszającym suwerenne państwa czy stać się swego rodzaju „superpaństwem”? O tym w Debacie Polskiego Radia 24 rozmawiali prof. Kazimierz Kik (politolog), dr Ryszard Żółtaniecki (socjolog i dyplomata), Paweł Zalewski (polityk PO, były europoseł) i Sławomir Horbaczewski (ekonomista).

Jak zauważyła na wstępie gospodyni Debaty Polskiego Radia 24 – Anna Grabowska – projekt Unii Europejskiej Roberta Schumana był oparty na „współpracy suwerennych państw i wartościach cywilizacji chrześcijańskiej”. Prowadząca dodała, że kolejne zmiany traktatów skupiają się na przejmowaniu kolejnych uprawnień od państw członkowskich na rzecz „centrali państw”, czyli Niemiec i Francji.

– Nie ma czegoś takiego jak „centrala dominujących państw”. To absolutna fikcja (…). Skala skomplikowania wzajemnych relacji między państwami UE jest tak duża, że wyklucza istnienie „centrali dominujących państw” – przekonywał w Polskim Radiu 24 Paweł Zalewski.

– Poszczególne państwa, wchodząc do UE, zrzekają się części swoich uprawnień w różnych dziedzinach, to przechodzi w tzw. suwerenność dzieloną. Są jednak pewne zasady. Przekazywanie części swojej suwerenności musi opierać m.in. na proporcjonalności – wskazywał prof. Kazimierz Kik, zaznaczając że przez ostatnie lata dominujący głos w Europie miały formacje neoliberalne, dążące do jak najpełniejszej integracji, a teraz ten trend się odwraca.

Dr Ryszard Żółtaniecki z kolei ocenił, że obecnie nie można mówić w stosunkach międzynarodowych o pełnej suwerenności państw. – (…) II wojna światowa i Karta Narodów Zjednoczonych wszystko radykalnie zmieniły. Sprawiły, że mieliśmy „eksplozję” prawa międzynarodowego, które zaczęło dysponować cały szeregiem mechanizmów „ukarania złego suwerena” – mówił ekspert. – Jeżeli w Chinach czy Rosji dochodzi np. do łamania praw człowieka, inne rządy reagują na to. Z drugiej strony, wtedy jednak Moskwa czy Pekin mówią, że to niedopuszczalna ingerencja w sprawy wewnętrzne państwa – zaznaczył gość PR24.

Więcej w całej rozmowie z prof. Kazimierzem Kikiem, drem Ryszardem Żółtanieckim, Pawłem Zalewskim i Sławomirem Horbaczewskim.

mod/Polskie Radio