Jaka pogoda na Święta? My już wiemy!

Większość z nas w okresie świąt Wielkiejnocy liczy na dobrą pogodę, mając nadzieję na spędzenie nieco czasu w rodzinnym gronie również poza domem. Czy w tym roku możemy liczyć na słońce i wysokie temperatury? My już wiemy!

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Wielkanoc, od piątku do soboty czekają nas bardzo ciepłe dni. Ciepło będzie na zachodzie oraz w centrum, za to na wschodzie może popadać deszcz. W nocy z niedzieli na poniedziałek mogą się nawet pojawić burze.

Dziś temperatura maksymalna ma wynieść od 15, 18 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, do aż 20 czy 22 stopni na zachodzie. Na Podkarpaciu, Podhalu oraz Wybrzeżu będzie chłodniej – od 10 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty tylko wysoko w górach.

W Wielką Sobotę termometry wskażą z kolei od 14 do 16 stopni na wschodzie, do 18-20 w centrum i aż 22 stopni na zachodzie. Ponownie – chłodniej będzie na Podhalu oraz wybrzeżu – od 8 do 13 stopni. Siłą wiatru bez zmian.