Jak zwykle to samo. Arogancja Sienkiewicza przed komisją

"Miałem wrażenie, że państwo już zajmuje się tą sprawą. Ale dla mnie priorytetem nie była spraw luki vatowskiej - to nie zajęcie dla ministra spraw wewnętrznych. To co dla mnie było istotne, to zorganizowane grupy przestępcze, jako główny cel – to one stanowią wyzwanie dla państwa" - przekonywał.