'Jak zrujnować gospodarkę USA? Wysłać radzieckich doradców' - czyli najlepsze dowcipy o Rosji!

ZSRR był obiektem wielu żartów, a śmiech to jak wiadomo zdrowie. To także oręż, którym można wykazać niedorzeczności i głupotę komunistów. Poniżej przeczytać porcję dowcipów na temat ZSRR i Rosjan:



Rosjanie mają swój, jakże różny od japońskiego czy chińskiego, ceremoniał parzenia herbaty. Polega on na szukaniu po całym mieszkaniu czystej szklanki.

W kawiarni spotykają się dwaj przyjaciele: Amerykanin i Rosjanin. Obaj opowiadają, jak im się wiedzie. Amerykanin mówi:

- No, oprócz tego wszystkiego, co ci mówiłem, to mam jeszcze 3 samochody.

- Po co ci aż 3 samochody ?

- Jednym jeżdżę do pracy, drugi ma żona na zakupy, a trzecim jedziemy do przyjaciół. A ty ile masz samochodów?

- Dwa.

- Czemu tylko dwa? - pyta Amerykanin.

- Jednym żona jeździ po zakupy, drugim ja do pracy.

- No, a do przyjaciół?

- Do przyjaciół to my czołgiem.



W kremlowskim gabinecie Breżniewa trwa narada dotycząca problemów kosmonautyki.

- Amerykanie niestety wyprzedzili nas - stwierdził Breżniew - wylądowali na księżycu. My musimy polecieć na słońce!

- A nie spłoniemy? - spytał któryś z kosmonautów.

- Nie trzeba się martwić - odparł Breżniew. - Pomyśleliśmy o wszystkim. Polecicie nocą..

W 1968r., po słynnym wystawieniu "Dziadów", delegacja polska bawiła w Moskwie. Chruszczow zwraca się do Gomułki:

- Podobno u was w teatrze wystawiono antyradziecką sztukę?

- No, tak, "Dziady" - z pokorą potwierdza Gomułka.

- I coście zrobili?

- Zdjęliśmy sztukę.

- Dobrze. A co z reżyserem?

- Został zwolniony z pracy.

- Dobrze. A autor ?

- Nie żyje.

- A toście chyba przesadzili...





Dzierżyński telefonuje do Lenina.

- Włodzimierzu Uiczu, kiedy rozstrzeliwać, po obiedzie czy przed?

- Koniecznie przed obiadem! A obiady oddajcie dzieciom. Dzieci robotników głodują!

- Dlaczego Lenin nosił trzewiki, a Stalin już buty z cholewami?

- Bo w czasach Lenina Rosja była zapaskudzona tylko do kostek!

krp/stalin.website.pl, Fronda.pl

7.03.2017, 14:00