Rząd przyjął projekt ustawy dot. powołania Wojsk Obrony Terytorialnej

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej powołania nowego samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z założeniami resortu obrony narodowej, w 2018 roku mają liczyć 35 tysięcy żołnierzy. Zasady naboru i wymagania są zbliżone do tych stawianych kandydatom do Narodowych Sił Rezerwowych.



Obrona terytorialna odrębnym rodzajem sił zbrojnych. Rząd przyjął projekt powołujący WOT

Zgodnie z założeniem szefa MON obrona terytorialna będzie wykorzystywana zarówno do działań typowo bojowych, jak i do ochrony oraz wsparcia ludności. Oddziały terytorialne mają być docelowo usytuowane w 380 powiatach.



Każdy chętny będzie miał możliwość pełnienia służby na terenie miejsca zamieszkania. Oddziały będą współpracować z administracją centralną, wojewódzką i powiatową. W każdym z powiatów powstanie kompania.



W skład Wojsk Obrony Terytorialnej mają wejść żołnierze rezerwy, jak i ochotnicy, którzy nie odbywali wcześniej służby. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej ma wynosić od dwunastu miesięcy do sześciu lat, z możliwością jej przedłużenia.

JJ/TVP Info

26.10.2016, 10:02