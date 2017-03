Jak wyglądał świat, w którym żył Chrystus?

W drugim tomie monumentalnej historycznej trylogii prof. Wojciecha Roszkowskiego pt. „Świat Chrystusa” śledzimy wydarzenia rozgrywające się na całym świecie w latach dziecięcych i młodzieńczych Jezusa, a więc między rokiem 5 a 16 n.e. Jezus staje się z chłopca młodzieńcem „czyniąc postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Dojrzewanie Zbawiciela dokonuje się dla władców tamtego świata niezauważenie. Jednak kilku uczonym w Piśmie dane jest już wówczas poznanie niezwykłej mądrości i przenikliwości dwunastoletniego Jezusa. Gdy Święta Rodzina wraca z pielgrzymki do Świątyni jerozolimskiej w związku ze świętem Pesach, odłącza się On od Maryi i Józefa, by zostać w „tym, co należy do Ojca”.