Jak wygląda świat anielskich duchów? Wyjaśnia ks. Prusakiewicz

- W strefie ducha nie ma płci. Jednak, kiedy ich malujemy często przedstawiani są jako panowie, albo panie. Biblia ukazuje męskie cechy aniołów, takie jak odwaga, stanowczość, waleczność. Można ich porównać do żołnierzy - mówił ks. Prusakiewicz

- Aniołowie mają również wiele kobiecych cech. Mówimy, że to anielska piękność, że ktoś jest cierpliwy jak anioł, dobry, łagodny, pełen harmonii i pokoju jak anioł. Albo, że to jest anielska muzyka, albo że to anioł, a nie człowiek - dodawał