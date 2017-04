Jak walczyć z hemoroidami? Konkretne porady

reklama

fot. pixabay; fot. WikipedianProlific, lic. CC BY-SA 3.0, edit. reklama

By wiedzieć jak walczyć z problemem, trzeba poznać jego powody. Oto przyczyny powstawania hemoroidów - żylaków odbytu

Żylaki odbytu mogą przytrafić się niezależnie od wieku. Sprzyja im siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej (powoduje zaburzenie ciśnienia w układzie żylnym w okolicy odbytu). Cierpią na nie osoby jeżdżące konno, ślęczące przy komputerze, kolarze, kierowcy.

Winna jest także zła dieta. Niewystarczająca ilość błonnika (warzywa, owoce, grube kasze, pieczywo razowe) i za mało płynów powodują zaparcia i zmuszają jelita do większej pracy. Wówczas w trakcie wypróżniania dochodzi do rozciągnięcia błony śluzowej okolic odbytu.

Żylakom odbytu sprzyja ciąża i związane z nią zmiany hormonalne. Ponadto rosnący płód uciska niekiedy na układ żylny, utrudniając odpływ krwi, i upośledza czynność jelit. Czasem silne parcie podczas porodu prowadzi do powiększenia się guzków. Po porodzie hemoroidy mogą się same zmniejszyć i nie wymagają leczenia.

Choroba częściej dotyka osoby otyłe, cierpiące na biegunki wywołane środkami przeczyszczającymi, z przewlekłą niewydolnością krążenia, po operacjach okolicy odbytu i krocza [...]. Ze względu na mniejsze napięcie mięśniowe częściej też rozwija się u osób starszych. Mówi się o skłonności genetycznej do hemoroidów.

Wśród sposobów leczenia hemoroidów można wymienić kilka sposobów domowych.

1. Tabletki, czopki i maści. Ich składnikiem są przede wszystkim wyciągi z kasztanowca, arniki, nagietka, przetwory z pączków topoli czy balsam peruwiański. Dodatkowo stosuje się diosminę, hydrokortyzon, cynchokainę. Nierzadko w leczeniu hemoridów wykorzystuje się też preparaty z zawiesiną bakterii.

2. Nasiadówki. Do wanny nalewamy letniej wody, dodajemy wywar z kory dębu, rumianku lub nadmanganian potasu. Siadamy z podkurczonymi nogami. Ewentualnie do wody zamiast wymienionych, dodajemy zioła - ziele rdestu, szałwię, korę kasztanowca i dębu, wcześniej gotowane przez 10 minut. W wannie nie siedzimy dłużej niż 10 minut. Jeżeli cierpimy na wyjątkowo ostry przypadek, to pewną ulgę mogą przynieść nasiadówki z zimnej wody - ale bardzo krótkie, kilkunastu sekundowe.

3. Ciepłke kąpiele - łagodzą ból, zwłaszcza, gdy użyjemy olejku o właściwościach przeciwzapalnych.

4. Okłady - do odbytu można przyłożyć chusteczkę, w którą zawinie się kostki lodu. Przykładać można również mokrą torebkę herbaty (pomaga tanina) lub chusteczkę czy wacik nasączony sokiem z ugotowanej cebuli i odrobiną oliwy (2 krople).

5. Przemywanie - ważne jest przemywanie chorego miejsca, na przykład chusteczką z wyciągiem z rumianku, nagietka, aloesu, skrzypu lub kory dębu.

Najważniejsze to jednak unikanie zaparć - stosujmy sporo błonnika, tak, by nie mieć tego problemu. Nie należy też zbyt dużo siedzieć. Ważne jest przerywanie siedzenia gimnastyką. Pomagają spacery.

mod/poradnikzdrowie.pl, fronda.pl

3.04.2017, 9:25