Jak w innych miastach? Niestety, klęska PiS

W Elblągu wygrał Witold Wróblewski, zyskując 72,01 proc. głosów. To dotychczasowy prezydent. Przegrał tam kandydat PiS, Jeryz Wilk.

W Nowym Sączu zywciężył bezpartyjny Ludomir Handzel, zyskując 58,35 proc. głosów i pokonując kandydatkę PiS Iwonę Mularczyk. W Grudziądzu włodarzem został Maciej Glamowski - kandydat Koalicji Obywatelskiej. Miał ok. 60 proc. głosów i pokonał kandydata PiS, Andrzeja Guzowskiego.

We Włocławku pozostanie na stanowisku Marek Wojtkowski, popierany przez Koalicję Obywatelską.

,,Wolałbym zacytować słowa innego lidera naszego obozu wicepremiera Jarosława Gowina – jest nad czym się zastanowić. Wielu z nas oczekiwało innych wyników. Stało się jak się stało, jest czas na na to, by to przemyśleć'' - powiedział dziś w Polskim Radiu były szef MSZ, Witold Waszczykowski.