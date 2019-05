Filmowiec 16.5.19 13:09

POGÓDŹCIE SIĘ Z LUCYFEREM, ON NIESIE WAM BOGACTWO, SZCZĘŚCIE, WOLNOŚĆ I SPOKÓJ. Poczytajcie biblię, bóg biblijny chce od was byście byli niewolnikami, robactwem, które skacze jak tylko bozia chce. Lucyfer daje wam wolność, to dzięki niemu fikcyjne postacie Adama i Ewy poznały co jest dobre a co złe.