Jak TVN ociepla wizerunek Biedronia

Jozin z Bazin 19.4.19 11:39

Te zboczenia rodzą się w rodzinach patologicznych (przykład Biedroniów to odzwierciedla), to udowodnione dawno, ale skrzętnie przemilczane i usuwane by prawda nie wyszła na jaw, bo boli to tych co chcą z tego ohydztwa zrobić poprawność, by sterować potem ludźmi. Jak długo żyję to nie widziałem by w rodzinie gdzie wartością nadrzędną jest moralność wypływająca z KK i jej Sakramentów tam rodziła się taka patologia. Homoseksualizm bierze swój początek tam gdzie grzech jest dominującym elementem życia, pijaństwo, rozwiązłe życie seksualne, przemoc fizyczna i psychiczna. To są fundamenty do budowania złych relacji ludzkich, co w efekcie prowadzi do wynaturzenia swojego poglądu na spostrzeganie moralne własnych czynów. :)