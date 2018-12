Jak trwoga to do... Prawa i Sprawiedliwości

1. W mediach i to głównie w tych, które, na co dzień mówiąc najoględniej „nie przepadają za Prawem i Sprawiedliwością” pojawiły się w tych dniach apele do wojewody Mazowieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, aby nie publikował uchwały Rady Warszawy w sprawie podwyższenia opłat za zamianę użytkowania wieczystego we własność dotyczącą domów i mieszkań w budynkach wielorodzinnych (obowiązuje ona dopiero od momentu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewody).

Autorzy tych publikacji zwracają uwagę, że wojewoda ma aż 30 dni na ocenę zgodności z prawem uchwał organów stanowiących samorządów (rad gmin, powiatów i sejmików województw), a więc w przypadku wspomnianej uchwały Rady Warszawy, będzie to połowa stycznia.

Ustawa na podstawie, której dokona się i to z mocy prawa, zamiana użytkowania wieczystego we własność wejdzie w życie 1 stycznia tego roku, więc w przypadku Warszawy będzie wtedy obowiązywała jeszcze uchwała przyjęta w październiku na podstawie, której opłaty są ustalane z 98% bonifikatą.

Nawet, jeżeli później zaczęłaby obowiązywać nowa uchwała, to mieszkańcy Warszawy mieli by podstawę prawną do skarżenia rozstrzygnięć w wymiarze ich indywidualnych opłat najpierw do kolegium samorządowego a później do sądów administracyjnych.

O dziwo takie rozwiązanie podpowiadają także konstytucjonaliści, którzy wcześniej wręcz postponowali premier Beatę Szydło za niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących nowelizacji ustawy dotyczącej funkcjonowania TK.

2. Przypomnimy, że jesienią tego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował projekt ustawy o obligatoryjnym przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dotyczącego domów mieszkalnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych zbudowanych na gruntach Skarbu Państwa.

Zgodnie z ustawą będzie się to odbywało automatycznie przez najbliższe 12 miesięcy, przy czym ustalanie wysokości opłat za to przekształcenie i bonifikat w ich wysokości należy do samorządów gminnych.

Po przyjęciu tej ustawy przez Parlament i podpisaniu jej przez prezydenta, rady gmin (szczególnie w dużych miastach) jeszcze podczas trwania kampanii wyborczej wręcz na wyścigi zaczęły przyjmować uchwały o wysokości bonifikat w tych opłatach.

3.Taką uchwałę na wniosek radnego Prawa i Sprawiedliwości przyjęła także Rada Warszawy na swojej ostatniej przed wyborami sesji, wprowadzając aż 98% bonifikatę z uzasadnieniem, że rozwiązanie to będzie korzystne dla setek tysięcy mieszkańców tego miasta.

Ku zaskoczeniu opinii publicznej w poprzednim tygodniu Rada tego miasta w nowym składzie (a dokładnie radni Platformy i Nowoczesnej), zdecydowali się przyjąć nową uchwałę, w której maksymalny poziom bonifikaty w opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wynosi tylko 60% i będzie obniżany po 10 punktów procentowych w każdym kolejnym roku w sytuacji, kiedy ta opłata będzie wpłacana w kolejnych latach.

Prezydent Trzaskowski nie wziął udziału w obradach, a pierwszy z jego zastępców Paweł Rabiej na jednym z portali społecznościowych uzasadnił to znaczące podwyższenie opłat, wycofaniem się z błędu rozdawnictwa.

Przyjęcie tej uchwały oznacza, że opłaty za zamianę użytkowania wieczystego we własność dotyczących gruntów pod domami jednorodzinnymi i mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych wzrosną 20-krotnie, a więc tam gdzie opłata miała wynosić jednorazowo 1 tysiąc złotych będzie wynosiła aż 20 tysięcy.

4. Okazuje się, że można ze wszystkich sił wspierać w kampanii wyborczej kandydata Platformy Rafała Trzaskowskiego, a teraz, kiedy ten kandydat już w pierwszych dniach swojego urzędowania, łamie swoje obietnice wyborcze, apeluje się do jego konkurentów politycznych, aby blokowali jego decyzje.

Nie wiem, co ostatecznie zrobi w tej sprawie wojewoda mazowiecki, zapewne kierować się będzie obowiązującym prawem i interesem społecznym, ale apele takich mediów jak Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita czy portal Onet o zablokowanie uchwały przyjętej przez radnych Platformy i Nowoczesnej, wyglądają na „jak trwoga to do... Prawa i Sprawiedliwości”.