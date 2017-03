Jak tak naprawdę zarabiają dzieci Tuska? ZOBACZ

reklama

Fot. Ryszard Hołubowicz, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

Katarzyna Tusk, córka byłego premiera Donalda Tuska, w ciągu roku sprzedała ubrania za pół miliona złotych - informuje portal "Fakt.pl". Firma prowadzona przez córkę polityka osiągnęła przychody w wysokości 638 tysięcy złotych - ale czystego zysku jest jednak dużo mniej.

Według "Faktu" po odliczeniu kosztów i opłacenia podaktów pozostało tylko... 25 tysięcy zysku netto. Czy można mówić tu o dużym biznesowym sukcesie? Ale firma wciąż jest młoda i może się jeszcze rozwinąć - potencjał bloga Kasi Tusk, mającego dziesiątki jeżeli nie setki tysięcy fanów, jest na pewno bardzo duży.

A jak radzi sobie syn Tuska, Michał? Dawniej, jak wiadomo, pracował w gdańskim porcie lotniczym oraz dla firmy OLT Express, powi,ązanej z Amber Gold. Teraz rozwija własną firmę przewozową. Jak podaje "Fakt", młody Tusk zajmuje się ekspresowymi przewozami regularnymi z Bydgoszczy i okolic na lotnisko w Gdańsku. Firma Tuska nazywa się GDNExpress.

Cena przejazdu szybkim autobusem jadącym autostradą A1 to 9 złotych - kursy są dostosowane do odlotów w Gdańsku. Według "Faktu" już dwa lata temu Michał Tusk miał zauważyć, że mieszkańcom Bydgoszczytrudno jest dojechać do Gdańska, stąd pojawił się pomysł założenia własnej firmy.

bb/fakt.pl

28.03.2017, 8:45