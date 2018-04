Jak szybko PiS zrealizuje nowe obietnice? Sasin przecina spekulacje

Jak szybko Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje obietnice, przedstawione na sobotniej konwencji partyjnej? Według Jacka Sasina nie trzeba będzie czekać długo, a w przyszłym roku program zostanie znowu poszerzony.

Liderzy Zjednoczonej Prawicy podczas konwencji PiS przedstawili nowe propozycje dla Polaków. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała gwarancje miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz dodatkowe bezpłatne urlopy wychowawcze jako "premię" za szybkie urodzenie drugiego dziecka oraz udogodnienia dla studentek, które są matkami. Wicepremier Jarosław Gowin mówił o wzroście nakładów na naukę. Zbigniew Ziobro zapowiedział radykalne zaostrzenie kar za przestępstwa gospodarcze.

Podsumowując te wszystkie propozycje, które padły na sobotniej konwencji, chcemy je wprowadzić rzeczywiście szybko, bo to jest taki program na najbliższe kilka miesięcy. To nie jest w żadnym wypadku program do końca kadencji - powiedział w "Sygnałach dnia" Jacek Sasin. Dodał, że w 2019 roku pojawią się kolejne propozycje.

Gość Jedynki podkreślił, że 300 zł wyprawki dla każdego ucznia będzie wprowadzone przed rozpoczęciem najbliższego roku szkolnego, przygotowany jest już projekt niskiego ZUS dla małych przedsiębiorców, a obniżka stawki podatkowej CIT powinna ruszyć wraz z nowym rokiem kalendarzowym.

Sasin wskazał, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, udało się odzyskać 30 mld zł, które trafiały do kieszeni oszustów. - To daje nam rzeczywiście możliwość formułowania takich ambitnych projektów - wyjaśnił.

Gość odniósł się także do propozycji przedstawionych na konwencji Platformy Obywatelskiej i sprawy aresztowania sekretarza generalnego tej partii. Pojawił się też temat kandydata PiS na prezydenta Warszawy. Całej rozmowy można posłuchać TUTAJ.

