reklama

Fot. Wikipedia reklama

Egipski duchowny – Sa’d Arafat, prezentuje kilka sposobów na to, jak skutecznie i zgodnie z regułami islamu bić żonę. Jak twierdzi, istnieje swoista "etykieta" bicia żony. No proszę, a wydawałoby się, że to taka barbarzyńska religia!

W jednym z telewizyjnych wywiadów duchowny analizował temat bicia żony. Mówił tam między innymi o tym, że według reguł islamu mąż nie może kobiecie wybijać zębów, czy łamać kości. A co może? Zobaczcie sami!

emde/Youtube

4.12.2016, 14:30