Maria Błaszczyk 2.4.19 15:20

Frondo, nie wstyd Wam???

Miałam 5 (słownie PIĘĆ) kont na FB, bo mnie co kilka miesięcy banowaliście, usuwając WSZYSTKIE moje wpisy...

Nie wiem, czy ktoś twierdzi, że palenie książek to zbrodnia, osobiście uważam, że mamy XXI wiek i niepotrzebne nikomu książki trzeba segregować i wyrzucać do starego papieru, a te, które sie komuś mogą przydać, a sami nie chcemy ich czytać - przekazać chętnym.

Nie ma takiej głupoty, której ktoś by nie powiedział, ale darujcie sobie to oburzenie, bo w Waszych ustach jest to hipokryzja level master.

FB ma służyć ludziom. Ludzie - w większości - nie chcą nienawistnych, szkalujących, obraźliwych wpisów.

Jest to sytuacja analogiczna do tej, gdy ktoś lata po, dajmy na na to, galerii handlowej i a to zwymyśla kogoś od lewackich suk, a to kogoś innego od pedałów, a jeszcze następną osobę od ciapatych. Właściciel galerii tego nie chce, bo straci przez to klientów, i taką osobę ochrona wyprowadza. Wydaje się to dość oczywiste.