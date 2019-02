Jak się modlić, by zostać wysłuchanym?

- Pan Jezus jest miłością i zawsze nas wysłuchuje, tylko nie zawsze jest to po naszej myśli. Widzę po latach, że bardzo dobrze, że pewne modlitwy nie zostały wysłuchane tak, jak ja sobie wyobrażałam, a to, co się stało, było najlepsze, tylko w tym momencie tego nie widziałam. Bądźmy otwarci na rzeczywistość, którą doświadczamy - mówiła s. Jolanta Glapka

- Staram się odkryć w danym wydarzeniu dobro, wierzę, że to jest najlepsze dla mnie. Zmieniam perspektywę. Pan Bóg mi to dał, to wierzę, że to jest najlepsze. Uczmy się przestawienia, że Pan Bóg wie lepiej - dodawała