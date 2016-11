Jak się całować... przed ślubem? Konkretny porady

reklama

Francuskie pocałunki są głęboko jednoczące, ponieważ wnikanie jednej osoby w głąb drugiej jest już etapem stawania się jednym z nią lub z nim w sposób fizyczny. Takie namiętne całowanie mówi ciału mężczyzny, że powinno się szykować do aktu płciowego, a kiedy mężczyzna jest podniecony, zazwyczaj nie będzie zaspokojony, dopóki nie rozładuje napięcia.

Zatem francuskie pocałunki drażnią ciało pragnieniami, które nie mogą być w sposób moralny zaspokojone poza małżeństwem. W przypadku pary, która odkłada seks na czas małżeństwa, francuskie pocałunki można porównać do piętnastolatka, który siedzi w samochodzie zaparkowanym przed domem, podkręcając tylko obroty silnika, bo wie, że nie posiada prawa jazdy (...)

Często dostaję e-maile od par powstrzymujących się od współżycia, które mówią, że naprawdę się kochają i chcą zachować czystość, lecz wciąż na nowo upadają i popełniają te same grzechy w sferze seksualnej. Wzbudzają oni w sobie te pragnienia i odkrywają, że takich pożądań nie da się łatwo ujarzmić, gdy już się je obudzi. Takie pary pragną zatrzymać się na granicy, utrzymując pewną intymność seksualną, a jednocześnie uniknąć posunięcia się "za daleko". Zaczynają jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że mężczyźni i kobiety nie są stworzeni, by funkcjonować w ten sposób. Anielska czystość jest łatwiejsza do przeżywania niż czystość połowiczna, ponieważ w tym drugim przypadku nieustannie drażnisz samego siebie.

Pomimo tego niektórzy mówią, że francuskie pocałunki nie są niczym szczególnym i nic nie znaczą. Czy jednak coś w tobie nie pragnie, aby były one właśnie czymś ważnym? Im więcej oddajemy z siebie samych, tym mniej cenimy dar swojego ciała i ciała naszego "ja" (a ludzie w konsekwencji będą także traktować nas z mniejszym szacunkiem). Zapytaj siebie samą, ile warte są twoje pocałunki. Czy są sposobem na odwdzięczenie się chłopakowi za miły wieczór? Czy są lekarstwem na nudę podczas randki? Czy są sposobem na ukrycie zranień lub samotności? Czy też co gorsza, są tylko "niewinną" zabawą. Jeśli odpowiedzią na któreś z tych pytań jest "tak" , oznacza to, że zapomnieliśmy, jaki jest cel pocałunku i sens intymności. Zatem nie oddzielaj fragmentu swojej seksualności jako czegoś "mało ważnego". Całe twoje ciało jest czymś nieskończenie wielkim, a w tym także twoje pocałunki. Jeśli zdamy sobie z tego sprawę, to najzwyklejszy pocałunek stanie się bezcenny i przyniesie więcej bliskości i radości niż sto łóżkowych przygód na jedną noc. (...)

W liceum nie zastanawiałem się wiele nad tym rodzajem pocałunków. Uważałem, że inni robią gorsze rzeczy, więc nie było to dla mnie czymś szczególnym. Dziś najbardziej żałuję właśnie tego, że zamiast zachować takie pocałunki dla swojej żony, rozdawałem je dziewczynom, których po maturze już nigdy nie spotkałem. Patrzyłem jedynie wokół na rówieśników z klasy i stwierdzałem, że widocznie życie ma tak właśnie wyglądać.

W miarę dojrzewania i pogłębiania się moich związków oraz własnej modlitwy w ich intencji, porzuciłem ten rodzaj pocałunków, ponieważ zawsze rozpalał on we mnie pragnienie pójścia dalej. Odsuwałem przy tym także na bok inne aspekty związku. Wiedziałem w sercu, że nie mógłbym z przekonaniem powiedzieć, iż ten rodzaj intymności podoba się Bogu.

Zatem rozmawiałem z dziewczyną na początku mojej znajomości i zgadzaliśmy się na taką ofiarę. Było to ogromne błogosławieństwo i od razu widziałem, że nasz związek staje się bardziej święty i radosny. Nie byliśmy doskonali, lecz dostrzegłem wtedy po raz pierwszy, że im więcej było w moich związkach namiętnego całowania, tym mniej było wszystkiego innego. Gdybym z tym nie skończył, nie zdołałbym tego zrozumieć.

Zachęcam was, byście spróbowali pójść tą drogą. Porzućcie głębokie pocałunki aż do ślubu (...)

Mówiąc prosto, moralność seksualna ma na celu wychwalanie Boga za pomocą swojego ciała. Sposób w jaki używasz swojej seksualności, powinien odzwierciedlać twoją miłość do Boga i wyrażać miłość Boga ku innym. Jeśli jakieś działania wydają ci się w tej dziedzinie niepewne, nie podejmuj ich. Czyń jedynie te rzeczy, co do których z przekonaniem wiesz, że chwalą Boga. (...)

W świetle tego wszystkiego, co zostało powiedziane, nie powinniśmy już skupiać się na tym, jak daleko możemy posunąć się, nim zgrzeszymy. Gdy nasze serca są prawe względem Boga, troszczymy się o to, co jest naprawdę czyste, i jak możemy chwalić Boga naszymi ciałami. Pragniemy, by każdy uczynek wynikający z uczucia odzwierciedlał fakt, że to On jest pierwszy w naszym życiu. Zanim do tego dojdziemy, będzie nam niezmiernie trudno odróżniać miłość od pożądania.

Autor uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville. Od wielu lat prowadzi on też intensywną działalność na polu katolickiej apologetyki oraz promowania cnoty czystości. Jason Evert napisał i wydał 11 książek poświęconych zagadnieniom wiary i moralności, a także prowadzi stronę internetową: www.chastityproject.com. Ma on żonę i trójkę dzieci, z którymi mieszka w Denver (USA).

22.11.2016, 17:45