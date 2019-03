Jak rozpoznać ruskiego trolla?

Nie są to na pewno ludzie wynoszący Rosję pod niebo. Im nie zależy na wzbudzeniu miłości do Moskwy. Również nie są to hejterzy (ci, którzy świadomie głoszą nienawiść), o których piszą niektóre media. To tylko zasłona dymna. Prawdziwym żołnierzom rosyjskiej wojny informacyjnej chodzi o rozbicie naszej współpracy. Wszelkie sianie nienawiści i podejrzliwości pracuje na ich korzyść.