Jak rozpoznać raka? Oto pozornie trywialne, a niebezpieczne objawy...

Czasami bardzo niepozorne objawy mogą wskazywać na poważną chorobę. Warto wiedzieć, na jakie sygnały zwracać uwagę, by wykryć nowotwór na tyle wcześnie, aby podjąć z nim skuteczną walkę.

Jeżeli często zapadamy na infekcje dróg oddechowych i przeziębienia (zwłaszcza trwające dłużej niż 2 tygodnie), powinno nam to dać do myślenia. Te sygnały mogą być niebezpieczne, jeżeli są połączone z powiększeniem węzłów chłonnych. Może to wskazywać na takie choroby nowotworowe jak ziarnica złośliwa, albo chłoniak naziarniczy. Na choroby te najczęściej zapadają mężczyźni w przedziale wiekowym 18-30 lat oraz 50-55 lat.