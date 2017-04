Jak rozpoznać agenta Moskwy?

reklama

Jeśli będziemy ich znać, łatwo zidentyfikujemy cel. Ich wypowiedzi będą zmierzać ku temu, aby niszczyć wspólny front przeciwko Moskwie.

Pamiętajmy jednak, że agent nie wygląda i nie pisze jak agent. Będą to osoby pozornie walczące o wolność, historię, prawdę. Narodowcy, rzekoma prawica, rzekomi potomkowie zamordowanych przez UPA, być może nawet rzekomi księża. Rozpoznamy ich po tym JAKIE będą pisać komentarze.

Nie są to na pewno ludzie wynoszący Rosję pod niebo. Im nie zależy na wzbudzeniu miłości do Moskwy. Również nie są to hejterzy (ci, którzy świadomie głoszą nienawiść), o których piszą niektóre media. To tylko zasłona dymna. Prawdziwym agentom Moskwy chodzi o rozbicie naszej współpracy. Wszelkie sianie nienawiści i podejrzliwości pracuje na ich korzyść.

Charakterystyczne przykłady manipulacji: "Jarosław Kaczyński podaje rękę banderowcom" "Bohaterowie Majdanu to tacy sami oligarchowie" "Rewolucja na Ukrainie to dzieło masonerii i żydostwa" "USA dąży do zagarnięcia złóż gazu łupkowego" "Rosja ma potężną broń niszczącą lotniskowce" i wiele innych. Te hasła pojawiają się w różnych odmianach. Agenci starają się je ubrać w takie słowa, aby były wiarygodne. Sami muszą wyglądać wiarygodnie. Każdy z nas ma kilku takich agentów wśród znajomych. Wykorzystują też pojedyncze newsy, często zmanipulowane na potwierdzenie swoich słów. Największym problemem Moskwy jest współpraca Polski z Ukrainą i wsparcie tego procesu przez inne kraje. Będą pojawiać się więc próby zniszczenia tej współpracy: wykorzystywanie wszelkich możliwych metod, szczególnie takich, które wyglądają na troskę o Polskę i wiarę. Co robić gdy zauważysz takie działania na czyimś profilu ? Pamiętaj, że wiele osób może być zmanipulowanych i powtarzać te bzdury nieświadomie — po prostu im wierząc. Nie wylewaj dziecka z kąpielą — ale jeśli widzisz, że nieznana Ci osobiście osoba pisze dziesiątki takich perfidnych postów to NIE DYSKUTUJ. Napisz, że jest to działanie agenta Moskwy, a potem zgłoś i zablokuj profil. Dlaczego "nie dyskutuj"? - bo dyskusja nic nie da. Nie przekonasz agenta, że robi źle. Za to każda Twoja wypowiedź to okazja do kolejnego wypowiadania dalszych bzdur. Poza tym, każda odpowiedź powoduje, że post jest traktowany przez FB jako "bardziej ciekawy" i wyświetlany częściej i wyżej. Włodzimierz Iszczuk

2.04.2017, 12:30