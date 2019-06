Jak rozbijać polskie państwo - instrukcja liczy aż 21 punktów

Wiesław Kaloryfer 7.6.19 8:35

Kuźmiuk znowu głupoty pisze. A tak chwali USA często, gdzie przeciez oprócz federalnych ma sądy stanowe, policje stanową, a oświata to w ogóle w gestii stanów jest przypisana. Nawet rózne stany mają różne akty prawne dotyczące porządku publicznego. I jakoś rozbicia dzielnicowego nie moga się doczekać. Również Niemcy poprzez kraje związkowe są mocno sfederalizowane i trzymają sie mocno.

Ale co by nie mówić Kuźmiuk pomija jeden istotny szczegół. Ten program pisali sympatycy PO, a nie PO. To istotna różnica bowiem PO jako duża partia, podobnie jak PiS smak władzy poznała. A władzą nikt dzielić się nie lubi. Aby wprowadzić to co opisane w życie trzeba by mieć najpierw u władzy partię, która tego chce. PO, póki jest w opozycji może na te propozycje patrzeć przychylnie. Bo co by nie mówić teraz władzy nie ma prawie żadnej. Gdybyśmy mieli rozwiązania ustrojowe jak z propozycji, to w części kraju jakąś władzę by mieli. Ale kiedy dojdą (o ile dojdą) do koryta, to będą władzę mieli ad hoc w całym kraju. Jaki zatem mieliby interes by cedować ją na samorządy? Prosze zwrocić uwagę na istotny szczegół - w ostatnich wyborach samorządowych PO wygrało w większych, prestiżowych miastach. Ale w większości województw, powiatów, i chyba też gmin wygrał PiS. Tym samym wprowadzenie w życie tych rozwiązań oznaczałoby oddanie przez PO dobrowolnie władzy w większości kraju w ręce PiSu. Serio ktoś wierzy, że na to pójdą? Swoją drogą jestem prawie pewien, że gdyby w tym momencie PiS straciło władzę w Parlamencie, o przy takim układzie w samorządach, samo włącznie z Panem Kuźmiukiem dużo przychylniej spojrzałoby na te pomysły. Pomysły w sumie wirtualne, bo nie dość, że musiałaby się znaleźć władza, która sama z siebie chciałaby się tej władzy pozbyć, to jeszcze musiałaby byc tak silna, by być w stanie zmienić Konstytucję, bo bez tego znacznej części tych zmian w życie wprowadzić się nie da.