Jak Rosja próbuje kupić Afrykę

Biorąc pod uwagę dramatycznie złą sytuację ekonomiczną w wielu krajach Afryki i stosunkowo niewielkie finansowe koszty wsparcia niektórych reżimów, nie można się dziwić, że Moskwa angażuje się w pomoc kolejnym państwom z Czarnego Lądu. Zwłaszcza, że przywódcy afrykańscy wiedzą, że mogą jechać prosić o pomoc na Kreml, a strona rosyjska nie będzie od nich wymagała poszanowania demokracji i praw człowieka. Cena za finansową i wojskową pomoc Moskwy to na ogół umożliwienie dostępu do złóż surowców mineralnych firmom z Rosji.

W połowie stycznia wizytę w Moskwie złożył Emmerson Mnangagwa. Prezydent Zimbabwe nie krył, że poleciał do Rosji, żeby uzyskać kredyty. Kiedy gościł na Kremlu, w Zimbabwe trwał drugi dzień trzydniowego strajku generalnego zorganizowanego przez największą federację związków zawodowych. W weekend prezydent zdecydował bowiem o podniesieniu cen paliwa o 150 proc. Już gdy wyjechał z kraju zamieszki uliczne wywołane fatalną gospodarką ekonomiczną rządu doprowadziły do śmierci już co najmniej ośmiu osób. To największe niepokoje społeczne w Zimbabwe od sierpnia 2018 roku. Problemy ekonomiczne trwają już od dwudziestu lat. W ostatnich miesiącach sytuacja uległa jednak znacznemu pogorszeniu; w kraju brakuje paliwa, przed stacjami benzynowymi ustawiają się kilometrowe kolejki.