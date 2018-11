Jak Rosja może wykorzystać wielką słabość Finlandii

Sprawa spółki Airiston Helmi i wykupu nieruchomości na Archipelagu Turku pokazuje, co może być największą słabością Finlandii w razie konfliktu z Rosją. Chodzi o transport morski. Dlatego w planach wojennych Moskwy od dawna na odcinku fińskim priorytetem jest obsadzenie strategicznych wysp na Bałtyku i w Zatoce Fińskiej – to odetnie Finlandię od sojuszników.

Finlandia jest uzależniona od transportu morskiego. Krótkie granice lądowe ze Szwecją i Norwegią, daleko na północy, i do tego różnice w sieci kolejowej, powodują, że niemal wszystko jest importowane przez Bałtyk. Jedną z bram do kraju jest port w Turku w południowo-zachodniej części kraju. Miesięcznie przypływa tu ponad 150 statków. Codziennie wyładowuje się tutaj 119 000 ton ładunków. Sprawa Airiston Helmi, podejrzanej spółki z właścicielem Rosjaninem, która skupowała wysepki i posiadłości wzdłuż strategicznych szlaków morskich, przypomniała problem, o którym Finowie wiedzą od dawna, ale dotąd niewiele z nim robili. Raport kontrwywiadu SUPO z 2016 roku pokazał, że od początku poprzedniej dekady Rosjanie systematycznie kupują nieruchomości niedaleko fińskich aktywów strategicznych w rodzaju rafinerii, zakładów, portów i baz wojskowych. Rosjanie kupowali działki nawet w sąsiedztwie szkół, które są punktami mobilizacyjnymi dla rezerwistów (fińska armia opiera się na powszechnym poborze). Sprawa Airiston Helmi pokazała, że Rosjanie z łatwością mogą działać w Finlandii biznesowo i na rynku nieruchomości, posługując się paszportem dowolnego unijnego kraju. Oczywiście najbardziej popularne są te Malty i Cypru – to tylko kwestia ceny.