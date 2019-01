Jak Putin prowokuje na niebie. Lotnicza ofensywa - czego chce Kreml?

Dziesięć incydentów powietrznych w niecałe dwa tygodnie. Głównie przechwyty wrogich maszyn, ale też naruszenie przestrzeni powietrznej jednego z państw nad Bałtykiem. Z udziałem myśliwców, bombowców i samolotów zwiadowczych. Nie tylko z udziałem NATO i Rosji, ale też neutralnej Szwecji. NATO twierdzi, że Rosjanie wyłączają transpondery, Moskwa z kolei zarzuca Amerykanom zwiększoną aktywność szpiegowską przy zachodniej granicy Rosji. Tak gorąco nie było w powietrzu na linii Zachód-Rosja od wielu miesięcy.

Ministerstwo obrony Litwy dwukrotnie w styczniu poinformowało o przechwytach przez myśliwce NATO rosyjskich samolotów w przestrzeni międzynarodowej nad Bałtykiem. Doszło do czterech takich incydentów. 16 stycznia niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot zwiadowczy Ił-20, zaś 19 stycznia polskie F-16 przechwyciły samolot rozpoznawczy Su-24MR. W obu przypadkach rosyjskie maszyny leciały do obwodu kaliningradzkiego i miały wyłączone transpondery. Su-24MR nie utrzymywał też łączności radiowej. Do kolejnych przechwytów doszło 21 stycznia (Ił-20) i 24 stycznia (dwa myśliwce Su-27). Również w tych przypadkach Rosjanie lecieli do obwodu kaliningradzkiego z wyłączonymi transponderami. Zostali przechwyceni przez samoloty NATO dyżurujące w krajach bałtyckich w ramach misji sojuszniczej (polskie F-16 stacjonują w litewskich Szawlach, zaś niemieckie Eurofightery w estońskim Ämari).

Do poważniejszej prowokacji rosyjskiej doszło nad Bałtykiem wobec kraju nie należącego do NATO, choć ściśle z Sojuszem współpracującego. 24 stycznia szwedzka armia poinformowała, że zwiadowczy Ił-20 i dwa myśliwce Su-27 wleciały w przestrzeń powietrzną Szwecji na południe od miasta Karlshamn, około 135 km na północny wschód od Malmö. Do incydentu miało dojść 19 stycznia. Jednak rosyjski resort obrony zaprzeczył i tego samego dnia sam poinformował o przechwycie szwedzkiego samolotu rozpoznawczego Gulfstream 24 lecącego w kierunku granicy Rosji. 28 stycznia rosyjskie ministerstwo obrony Rosji poinformowało z kolei o przechwyceniu nad Bałtykiem amerykańskiego samolotu rozpoznawczego P-8A Poseidon przez myśliwiec Su-27. Rosyjskie media podawały, że tego samego dnia doszło jeszcze do dwóch podobnych incydentów z udziałem Amerykanów. W pobliżu obwodu kaliningradzkiego, w przestrzeni powietrznej Polski, miał się pojawić Boeing RC-135V. Z kolei wzdłuż granicy w obwodach leningradzkim i pskowskim miał się poruszać – lecąc w łotewskiej przestrzeni powietrznej – RQ-4B Global Hawk.