Jak Putin chciał okpić Japonię. Co zyskał?

Takich propozycji nie składa się ot tak, spontanicznie, bez wcześniejszych konsultacji. Nadzwyczajnym przejawem bezczelności ze strony Putina było stwierdzenie, że „taki pomysł właśnie przyszedł mi do głowy”. Dwustronne spotkanie odbyło się dwa dni wcześniej. Rzecznik japońskiego rządu Yoshihide Suga powiedział 12 września, że rosyjski przywódca nie złożył żadnej takiej propozycji podczas dwustronnego spotkania z premierem Japonii. Teraz Putin świadomie postawił w trudnej sytuacji Abe – ten nie miał przecież czasu by się zastanowić nad propozycją, a dla postronnych obserwatorów, zwłaszcza nie znających niuansów relacji rosyjsko-japońskich, oferta Putina mogła się wydawać pokojowa i uczciwa. Putin był niemal całkowicie przekonany, że Abe nie odpowie na propozycję – dlatego specjalnie to zrobił. W ten sposób przedstawiał się będzie jako zwolennik pokoju, a strona rosyjska wydaje się być tą dążącą do deeskalacji i pokoju.

Zaskoczony Abe nie zareagował, zareagował dopiero po paru godzinach jego rzecznik. Suga podkreślił, że Japonia nie zmieni stanowiska, zakładającego rozwiązanie kwestii suwerenności nad Wyspami Kurylskimi, zanim zawrze układ pokojowy z Rosją. To znaczy, że Tokio odrzuca pomysł traktatu pokojowego bez warunków wstępnych. Bo Putin mówiąc o „warunkach wstępnych”, mówił de facto o warunkach stawianych przez Japonię. Przede wszystkim, zwrotu czterech wysp. To spór o południową część Kurylów – przez Japonię nazywaną Terytoriami Północnymi – blokuje zawarcie traktatu pokojowego między Moskwą a Tokio. Chodzi o wyspy Kunashir, Iturup, Habomai i Shikotan. Choć Moskwa wspominała, że chce rozwiązania zadowalającego obie strony, to w ostatnich dwóch latach podejmuje działania świadczące o czymś wręcz przeciwnym. Na jesieni 2016 na wyspie Iturup Rosjanie rozmieścili wzmocniony dywizjon rakiet Bastion, a dywizjon rakiet Bał został przeniesiony na wyspę Kunashir. Generałowie wspominają o ulokowaniu tam całego zgrupowania wojsk. Jednocześnie Moskwa krytykuje militarną współpracę Japonii z USA, szczególnie w zakresie tarczy antyrakietowej. Pod koniec 2017 roku rząd w Tokio zdecydował o rozmieszczeniu dwóch amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore.