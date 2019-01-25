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Jak powiedzieć to Bogu na spowiedzi? Oto sposób 25.01.2019, 13:30
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ks piotr śliżewski

Jak powiedzieć to Bogu na spowiedzi? Oto sposób

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