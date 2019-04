HIT! Nauczyciel przebrany za krowę chodzi na 4 łapach i buczy

W poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Jak już pisaliśmy na portalu Fronda.pl egzaminy gimnazjalne, które właśnie trwają zostały uratowane przez katechetów, którzy zasiedli w komisjach egzaminacyjnych. Jednak to, co robią nauczyciele podczas strajku, przechodzi wszelkie pojęcie!



Do internetu trafiają kolejne muzyczne hity w wykonaniu naszej szanownej kadry pedagogicznej. Może czas na plebiscyt w stylu "jak oni śpiewają?" Albo chociaż "jaka to melodia"? Mamy wrażenie, że odkryliśmy pozytywną stronę tego protestu - zostaliśmy ostrzeżeni, do których szkół nie posyłać dzieci. Zobaczcie sami!