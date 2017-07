Jak on liczy?! 'Ekonomista' Petru znowu się zbłaźnił

Szef .Nowoczesnej Ryszard Petru, z wykształcenia ekonomista, prezentowany jako ekspert finansowy, nie potrafi liczyć nawet wtedy, gdy nie mamy do czynienia z astronomicznymi liczbami. Tym razem zupełnie się skompromitował, gdy w swoim wpisie na twitterze stwierdził, że dla odrzucenia prezydenckiego weta wystarczy… sojusz PiS z Kukiz’15.

Umawiać się z kimś a następnie wetować umowę??? :-)

Po pierwsze, żeby tak zrobić to trzeba być Tobą (np. namawiać na kredyt we frankach a samemu przewalutować) a Ty jesteś niedościgniony!!!

Po drugie (i znów analogie do franków się nasuwają) - jak Ty, Ryszardzie, liczysz??? :-) Kukiz'15 to 32 posłów, PiS ma 234 czyli w sumie (Kukiz'15 + PiS) wychodzi 266. Kwalifikowana większość to 276.

Ech, Ryszardzie....A ja na Ciebie głosowałem... :-)”