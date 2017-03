Jak odróżnić ducha dobra od ducha zła? Poradnik

Prawdziwe i fałszywe duchy

Św. Ignacy z Loyoli – powszechnie uznawany za jednego z największych mistyków Kościoła – określany jest także niekiedy mianem „pierwszego na świecie psychologa”. Na długo przed tym, zanim ludzie posiedli jakiekolwiek rozumienie tego, czym jest psychika, i zanim powstała terminologia opisująca życie wewnętrzne, Ignacy wydawał się mieć dobre zrozumienie tego, co dzieje się głęboko w ludzkich myślach i uczuciach. Nie miał do dyspozycji psychologicznego słownictwa, zamiast tego używał języka duchowości i mistycyzmu. Podejrzewam, że nawet gdyby je znał i tak opisywałby wewnętrzne poruszenia człowieka w kategoriach dobra i zła. Dlaczego? Był bowiem przekonany, że wszystkie nasze myśli, uczucia i działania albo nas do Boga przybliżają, albo nas od Niego oddalają. Kościół do dziś tak uważa.

Jaki jednak był początek „duchowości ignacjańskiej”? Skąd wzięła się pierwsza intuicja Ignacego z Loyoli dotycząca doświadczania w ludzkich duszach subtelnych poruszeń?

Wszystko zaczęło się od armatniej kuli.

Inigo de Loyola urodził się w szlacheckiej rodzinie w Kraju Basków, regionie Hiszpanii, około roku 1491. Jego wychowanie związane było ze średniowieczną kulturą dworską i rycerskim etosem: bitwami, adorowaniem pięknych kobiet, lśniącymi zbrojami, dbaniem o honor, walkami na miecze, grą w karty i mnóstwem alkoholu – nie najlepszy początek dla świętego! Inigo był znany z ogromnej pasji i żarliwości, jednak swoją energię marnował na hołdujące egoizmowi zajęcia i mało znaczące, z góry skazane na porażkę walki.

W roku 1521, pomimo nadciągającej klęski, zachęcał swoich towarzyszy broni do walki w obronie twierdzy w Pampelunie. Kiedy został trafiony w nogę armatnią kulą, Hiszpanie natychmiast poddali się Francuzom. Zwycięska armia pozwoliła zabrać Inigo do jego zamku w Loyoli, by tam odzyskał zdrowie. Ten człowiek o ognistym temperamencie miał spędzić wiele tygodni samotnie, leżąc w łóżku i nie mając żadnego zajęcia. Któregoś dnia, bardzo się nudząc, poprosił o jakieś rycerskie romanse i powieści o szlacheckich walkach, jednak na zamku były tylko dwie książki – Żywoty Świętych i Życie Chrystusa. Podczas długich samotnych dni rekonwalescencji Inigo zanurzał się w marzeniach. Niekiedy wyobrażał sobie siebie jako bohaterskiego szlachcica, walczącego w ważnych bitwach dla feudalnego pana, zdobywającego rękę wysoko urodzonej damy, zajmującego prestiżowe stanowiska w potężnym królestwie. Innymi razy religijne książki, po które ostatecznie sięgnął, sprawiały, że wyobrażał sobie siebie jako nowego św. Franciszka czy św. Dominika: walczącego przeciw księciu ciemności, składającego przysięgę dozgonnej wierności Ojcu Niebieskiemu, proszącego Maryję, Matkę Chrystusa, by została jego królową.

Pewnego dnia doznał objawienia: zauważył istotną różnicę między tym, co odczuwał po swoich rycerskich marzeniach, a tym, co czuł po marzeniach o życiu religijnym. Opisując swoją historię w trzeciej osobie, Ignacy następująco opowiada o tej niezwykłej chwili olśnienia:

Jednakże w tym [następstwie myśli] była taka różnica: kiedy myślał o rzeczach światowych, doznawał w tym wielkiej przyjemności, a kiedy znużony porzucał te myśli, czuł się oschły i niezadowolony. Kiedy to znów myślał o odbyciu boso pielgrzymki do Jerozolimy lub o tym, żeby odżywiać się samymi tylko jarzynami i oddawać się innym surowościom, jakie widział u świętych, nie tylko odczuwał pociechę, kiedy trwał w tych myślach, ale nawet po ich ustąpieniu pozostawał zadowolony i radosny. Nie zwracał jednak na to uwagi ani nie zatrzymywał się nad oceną tej różnicy aż do chwili, kiedy pewnego razu otworzyły mu się nieco oczy i kiedy zaczął dziwić się tej różnicy i zastanawiać się nad nią. To doświadczenie doprowadziło go do zrozumienia, że jedne myśli czyniły go smutnym, inne zaś radosnym. I tak powoli doszedł do poznania różnych duchów, które w nim działały – jednego szatańskiego, drugiego Bożego.

Dwa rodzaje duchów

Ojciec William Huete SJ ujmuje to w następujący sposób: Fałszywy duch równa się diabeł plus koszmar tragicznych okoliczności, takich jak rak lub huragany, plus destrukcyjne doświadczenia i zachowania, plus bagaż psychologiczny, plus słabości emocjonalne itd. Fałszywy duch jest tym wszystkim, co odciąga mnie od Boga i Jego pełnego miłości planu dla świata.

Podobnie, w odniesieniu do prawdziwego ducha, Ignacy nie tylko mówił o Duchu Świętym, ale o tym wszystkim, co zbliża mnie do Boga. Prawdziwy duch równa się Duch Święty plus dobro w świecie, plus szczęśliwe okoliczności życia, takie jak zdrowie czy słoneczna pogoda, plus doświadczenia i zachowania będące afirmacją życia, plus dobre samopoczucie psychiczne i siły.

Fałszywy duch: „wewnętrzna siła” odciągająca od Bożego planu, od wiary, nadziei i miłości. Fałszywy duch określany jest również jako „zły duch” lub „wróg naszej ludzkiej natury”.

Prawdziwy duch: „wewnętrzna siła” skłaniająca do Bożego planu, do wiary, nadziei i miłości. Określany również jako „dobry duch”.

Gdy odburkuję ojcu, czy robię tak dlatego, że „diabeł” popycha mnie do tego, czy z powodu jakiegoś psychologicznego zranienia z dzieciństwa lub też dlatego, że nie wyspałem się poprzedniej nocy? Moja odpowiedź brzmi: Tak! Wszystkie te czynniki łączą się w odciąganiu mnie od Boga. Ten wpływ nazywamy fałszywym lub złym duchem.

Traktując życie wewnętrzne na sposób Ignacego, mówimy, że kiedy człowiek jest pod wpływem fałszywego ducha, znajduje się w stanie strapienia. Zgłębimy ten temat szczegółowo w rozdziale 2.

Podobnie, czy jeśli danego dnia jestem dla ojca uprzejmy, to z powodu działania Ducha Świętego we mnie, czy też dlatego, że ojciec dobrze mnie wychował, lub dlatego że się wyspałem? Ponownie moja odpowiedź brzmi: Tak! Suma tych czynników przyciąga mnie do afirmacji życia, którą nazywamy wpływem prawdziwego ducha. Człowiek pod wpływem prawdziwego ducha znajduje się w stanie pocieszenia, co stanowi temat rozdziału 3.

Takie rozumienie strapienia i fałszywego ducha oraz pocieszenia i prawdziwego ducha towarzyszy rozważaniom kolejnych rozdziałów poświęconych zgłębieniu charakterystycznych cech każdego z tych duchów oraz stanom, jakie wywołują w człowieku.

Strapienie: stan bycia pod wpływem działania fałszywego ducha

Pocieszenie: stan bycia pod wpływem działania prawdziwego ducha

Mark E. Thibodeaux, Dobre i złe duchy w naszym życiu, wyd. WAM 2012