Jak ochronić swoje dziecko przed seksualizacją? Wiceminister Marzena Machałek dla Frondy

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Poprzez kartę LGBT+, którą podpisał prezydent Rafał Trzaskowski, samorząd może nakazać przeprowadzenie bardzo zwulgaryzowanej edukacji seksualnej, opartej na tzw. standardach WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Jej wytycznymi są np. nauka masturbacji dzieci w wieku od czterech do sześciu lat albo oswajanie ich ze związkami osób tej samej płci. Czy sprawa jednak nie jest przesadzona i warszawskie dzieci będą poglegały tego typu edukacji?

Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej: Powiem zdecydowanie, że to, co zaproponował pan prezydent Trzaskowski, nie wynika z polskiego prawa oświatowego ani nie wynika z naszych podstaw programowych. Te formuły nie występują w polskim prawie, w związku z tym nie można prowadzić takiej edukacji.

Rolą samorządu jest przede wszystkim prowadzenie szkół, dbanie o dobrą jakość infrastruktury szkolnej, także inwestowanie w dodatki motywacyjne pedagogów, psychologów i wychowawców. Natomiast tego typu deklaracje, oczywiście nie mogą mieć miejsca, bo kolidują z prawem oświatowym i z podstawami programowymi. Poza tym przypomnę, że w naszych szkołach mamy wychowanie do życia w rodzinie, w ramach którego występują elementy edukacji seksualnej - odpowiednio dobrane do wieku i rozwoju psychologicznego dziecka. To, co zostało zaproponowane w standardach WHO, które pan przytacza, to jest wczesna seksualizacja dzieci, na którą nie może być zgody.