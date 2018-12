Jak Niemcy okradli Warszawę. 45 tys. wagonów zrabowanych dóbr

Trudno ustalić, ile konkretnie Niemcy wywieźli z Warszawy mienia, surowców, wyposażenia fabryk. Jeden z badaczy wylicza, że do połowy stycznia 1945 roku „wywieziono również 45 000 wagonów dobytku ewakuacyjnego. Dobytek ten zapełnił 1000 pociągów. Wywieziono z Warszawy i okolic wszystkie ważniejsze urządzenia kolejowe i fabryczne. Pozorne różnice między tymi danymi wzięły się zapewne nie tylko z powodu objęcia w statystykach kolejowych dłuższego okresu, ale i bardziej rozległego terenu, to jest okolic podwarszawskich, jak również demontażu urządzeń kolejowych.

„«Z akcji opróżniania Warszawy przekazano dziś osobistemu sztabowi Reichsführera SS do rąk SS-Standartenführera Baumerta do osobistej dyspozycji Reichsführera SS [Heinricha Himmlera – przyp. ML]: szuby, 4 akordeony, 3 suwaki, 1 większy i 6 mniejszych sztućców rysowniczych, 1 skrzypce, 3 walizy pełne znaczków pocztowych. W drodze są duże ilości znaczków pocztowych, większa liczba złotych zegarków i monet. Dowódca SS i Policji Warszawa podp.: Geibel”.

“1 sztuciec rysowniczy otrzymuje SS-Sturmbannführer Vahrenkamp. Pozostałe sztućce i suwaki winny być przesłane SS-Gruppenführerowi Kammlerowi do użytku w jego pracowni kreślarskiej. Szuby będą przechowywane w Berlinie. Skrzypce, jak również 4 akordeony zostaną przekazane pani Himmler na upominki gwiazdkowe. Walizki ze znaczkami winny być przechowywane, co do tego zadecyduje Reichsführer SS później, podobnie jak i co do mających nadejść zegarków i monet. (—) RB (inicjały Rudolfa Brandta) SS-Standartenführer”.