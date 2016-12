Jak NIE wierzyć? - Spotkania z herezją

reklama

W homilii pierwszego dnia rekolekcji o. Romek Groszewski SJ mówi o herezji głoszonej przez kastę Katarów - ruchu religijnego działającego na przełomie XII i XIII wieku, wywodzącego się z nurtu manichejskiego. To, czego możemy nauczyć się na jej podstawie to to, że w chrześcijaństwie nie chodzi o to by być doskonałym. O co więc chodzi - odpowiedź znajdziesz w homilii.

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach

Rekolekcje o tym, jak NIE wierzyć.

Prowadzi o. Romek Groszewski SJ

18 grudnia (niedziela) – 19:30 msza z kazaniem

19-21 grudnia (poniedziałek-środa) – 20:00 msza, a po niej nauka rekolekcyjna

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE DĄB PRZY PARAFII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

http://www.dab.jezuici.pl

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

więcej https://www.facebook.com/DuszpasterstwoDab/

19.12.2016, 6:44