Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o... reprywatyzację? Ambasador Izraela powiedziała to wprost!

Wczoraj w radiu Plus wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki zwrócił uwagę, że ustawa reprywatyzacyjna "nie budzi zadowolenia Izraela". "Od roku przyjmuję przedstawicieli Ambasady Izraela, w tym ambasador Annę Azari, właśnie z protestami przeciwko ustawie reprywatyzacyjnej"- przyznał polityk.

Co na to sama ambasador? Anna Azari w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdziła, że w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej rzeczywiście trwa "spór dyplomatyczny" i relacje między Polską a Izraelem mogą pozostać napięte nawet jeśli spór o nowelizację ustawy o IPN zostanie zażegnany.

Jednocześnie ambasador zastrzegła, że spór o reprywatyzację nie ma „nic wspólnego z wybuchem, który miał miejsce w sobotę”.

"Mam inną teorię spiskową: że wszystko to było przyjęte, żeby nie było mowy o neonazistach. Jest wiele teorii spiskowych"- stwierdziła Azari w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Wczoraj sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i zarazem szef Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji przyznał, że od roku rozmawia z przedstawicielami Izraelskiej ambasady, włącznie z Anną Azari, a ustawa reprywatyzacyjna wcale nie budzi zadowolenia Izraela.

Ambasador Izraela w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" wyraziła z kolei nadzieję na rozwiązanie sporu między Polską a Izraelem. W ocenie Anny Azari, prace grup roboczych z obu krajów mogą się do tego rozwiązania przyczynić.

"Oczekuję, że opadną też emocje związane z tą sprawą, a wtedy nasze relacje wrócą na normalne tory"-podkreśliła.

"Izrael i Polska co do meritum się zgadzają: obozy śmierci na terytorium okupowanej Polski budowali niemieccy naziści. Każdy, kto ma nawet elementarną wiedzę na ten temat, wie, że w Auschwitz więziono i mordowano też Polaków"-powiedziała ambasador, odnosząc się do wypowiedzi Yaira Lapida. Izraelski polityk zamieścił na Twitterze skandaliczny wpis o "polskich obozach".

