Jak MEDYTACJA, to tylko CHRZEŚCIJAŃSKA!

Czy medytacja może być chrześcijańska? Czym jest i co nam daje?

- Medytacja chrześcijańska jest obecna w naszej tradycji. Już Ojcowie Kościoła w III i IV wieku zachęcali do tego typu modlitwy - mówiła Malwina Okrzesik ze Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej

- Medytacja polega na niedokładaniu, ale na odejmowaniu. Sam staję przed Bogiem i w tej ciszy jest element, że odrzucam to, co życie na co dzień wyposaża i po prostu czuję, że patrzy na mnie Pan Bóg - dodawał Sławomir Pawlikowski

- Zmienia się wszystko. Pewne rzeczy, które były priorytetami, już się nie zdarzają. Życie duchowe emanuje też na innych wokół mnie - podkreślał

- Niektórzy bardzo długo czekają na owoce medytacji. U mnie Pan Bóg był hojny. Bardzo szybko zrozumiałam, że to co się dzieje w moim życiu może być czasem do wzrastania. Czasem się noga potyka, czasem dzieją się nieszczęścia zewnętrzne. Po prostu zaczynamy inaczej na to patrzeć. Możemy pewne rzeczy przyjąć i zobaczyć ślad Boga - zaznaczyła Malwina