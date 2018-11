Jak marszałek Struzik przetarg organizował...

„Przedmiotem zamówienia jest zakup: usług gastronomicznych oraz hotelowych, zapewnienie miejsc parkingowych, wynajmu sali konferencyjnej i sali bankietowej wraz z kompleksową obsługą – w związku z organizacją III posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP, który odbędzie się w dniach 11–13 grudnia. Obiekt konferencyjno-hotelowy o nowoczesnej architekturze umiejscowiony powinien być w północno-wschodniej części Mazowsza, w odległości ok. 40 km od centrum Warszawy, nad brzegiem Narwi”. Dziennikarze "Gazety Polskiej Codziennie" wystosowali pytania do urzędu marszałkowskiego. W odpowiedzi dowiedzieli się, że zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Jak wynika z dokumetów odnalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, zjazd przygotowany przez Adama Struzika zapowiadał się luksusowo i "wystawnie". Wymagania zakładały, by pomieszczenia miały co najmniej 5 m wysokości- przed grupą samorządowców mieli bowiem wystąpić "aktorzy teatralni". Ponadto zażądano sali o wysokości 2,8 m i – co zostało podkreślone – „bez kolumn”.