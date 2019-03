Jak lewactwo szkaluje św. Jana Pawła II

NajdroższeLiniePapaAirways 11.3.19 9:41

JanPapaBis nie ukrywał klero-pedofilów, bo ciągle był w samolotach podczas nieustającej podróży dookoła płaskiej Ziemi. A w samolocie nie można nikogo ukryć, bo za pasażerów odpowiada wyłącznie i zawsze "kapitan statu powietrznego", czyli pierwszy pilot.

A trudno podejrzewać pilotów papieskich maszyn, że chowali w lukach bagażowych czy we własnej kabinie klero-pedofilów. Piloci to męscy, uczciwi i odpowiedzialni ludzie w mundurowej służbie. Nie to, co przebierańcy w złotych sukniach, sprzedający drogo bajki ciemnocie i mizdrzący się do nieletnich w komeżkach.