Jak Krzysztof Bosak zarabia na życie? Niejasne informacje...

Portal usiłował dowiedzieć się od polityka, z czego ten żyje, w odpowiedzi dostał informację o tym, że Bosak czerpie dochody z pracy w sztabie Konfederacji (komitet powstał przed czterema miesiącami), a także dla posła Roberta Winnickiego. Do dziś poseł nie zgłosił tego Kancelarii Sejmu. Jak pisze niezalezna.pl:

„Jeśli zatem poseł Winnicki wypłacał liderowi Konfederacji i swojemu koledze pieniądze przeznaczone na działalność jego biura poselskiego, to czynił to pozaprawnie. Sam Winnicki nie chciał z nami dziś o wypłatach dla Bosaka rozmawiać. Domagał się byśmy skierowali do jego biura pytania na piśmie”.