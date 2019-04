Jak Krzysztof Ardanowski: Przekonujmy do polskiej żywności!

"Przekonywanie do polskiej żywości jest ważniejsze niż "bawienie się protestami" po to, żeby zaistnieć nie wiadomo w jakim celu" - mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Współpraca, wspólnota, budowanie dobrych relacji między miastem a wsią, przekonywanie do polskiej żywności, zachęcanie i stwarzanie warunków, żeby nasze siostry i nasi bracia w mieście chcieli kupować naszą żywność, żeby rozumieli jej przewagę - to jest ważniejsze, a nie bawienie się protestami, po to żeby zaistnieć, nie bardzo wiadomo w jakim celu" - podkreślił Ardanowski podczas konwencji PiS w Kadzidle k. Ostrołęki.