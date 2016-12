Jak islamska filantropia wspiera terroryzm

reklama

Jak co roku w okresie świątecznym tuż przed wypadającym w tym roku 29 listopada Świętem Dawania – Giving Tuesday – organizacje charytatywne z całego świata proszą o wsparcie finansowe.

Święto obchodzone jest od 2012 roku w pierwszy wtorek po Święcie Dziękczynienia i w zamyśle ma być okazją do dzielenia się i filantropii, jako przeciwwaga dla komercjalizacji okresu świątecznego przez m.in. „czarny piątek”. Giving Tuesday stał się ważnym dniem dla organizacji non profit i filantropijnych, szczególnie dla tych, które zbierają pieniądze za pośrednictwem mediów społecznościowych. Middle East Forum zachęca muzułmanów i nie tylko do wsparcia ważnych antyislamistycznych organizacji muzułmańskich, takich jak:

• American Islamic Forum for Democracy

• Center for Democracy and Human Rights in Saudi Arabia

• Center for Islamic Pluralism

• Iranian American Forum

• Muslims Facing Tomorrow

• Muslim Reformers

• Muslim Reform Movement

Ale są też organizacje, które tylko udają, że walczą o prawa człowieka czy niosą pomoc humanitarną. W rzeczywistości przeznaczają zebrane wolne od podatku kwoty na promocję ekstremistycznych ideałów.

W tym roku przedstawiamy listę dużych islamistycznych organizacji, które nie powinny otrzymywać pieniędzy. Są to: Council on American Islamic Relations, Muslim American Society, Islamic Society of North America, Islamic Circle of North America, Helping Hand for Relief and Development i Islamic Relief.

Council on American Islamic Relations (CAIR)

2CAIR podaje się za organizację praw obywatelskich walczącą z bigoterią, ale historia ich działań świadczy o czymś innym. W 2008 roku podczas procesu Holy Land Foundation (HLF) o finansowanie terroryzmu, CAIR została wskazana jako współpracownik. Ze względu na ekstremistyczne powiązania CAIR, FBI nałożyło na organizację sankcje. W 2014 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie, pobożny muzułmański kraj, uznały CAIR za organizację terrorystyczną. Anti-Defamation League (ADL) uważa CAIR za główne źródło poglądów antyżydowskich. Sześciu liderów CAIR zostało aresztowanych, skazanych i deportowanych za przestępstwa związane z terroryzmem. Byli to: Randall (“Ismail”) Royer, Ghassan Elashi, Bassem Khafagi, Rabih Haddad, Nabil Sadoun i Muthanna Al-Hanooti. Te powiązania z terroryzmem nie są zaskakujące biorąc pod uwagę, że CAIR promuje i regularnie zaprasza mówców nienawiści, Suhaiba Webba i Omara Suleimana. Pierwszy nazywa homoseksualizm „diabelską skłonnością”, a drugi „obrzydliwym, bezwstydnym grzechem”. W 2009 roku dyrektor wykonawczy CAIR z Florydy Hassan Shibly nazwał homoseksualizm „złem” i „szybką drogą do ściągnięcia na siebie bożego gniewu”.

Muslim American Society (MAS)

3MAS założyli z 1993 roku działacze Bractwa Muzułmańskiego. „Chicago Tribune” podała w 2004 roku, że na obozach dla nastolatków prowadzonych przez MAS młodzież uczy się filozofii BM. Na stronie internetowej MAS znalazły się informacje, że „muzułmanie mają obowiązek pomagać w tworzeniu islamskich rządów na całym świecie i powinni być gotowi również do walki zbrojnej”. ADL skrytykowało MAS za to, że jest „liderem wśród muzułmańskich organizacji działających przeciw Izraelowi w Stanach Zjednoczonych”. W 2014, MAS zostało uznane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie za organizację terrorystyczną.

Islamic Society of North America (ISNA)

4ISNA narodziła się z Muslim Students Association, która z kolei została założona przez członków BM i do dziś jest prawdziwą wylęgarnią terrorystów. Memorandum Bractwa z 1991 roku wyjaśnia ich plan infiltracji amerykańskich instytucji, a ISNA jest tam wymieniana jako zaprzyjaźniona organizacja.

ISNA została również wskazana jako tajny współpracownik Holy Land Foundation na rzecz nielegalnego finansowania Hamasu. Organizacja była wymieniona na liście „osób/podmiotów będących członkami BM w USA”. Sąd uznał później, że rząd „dostarczył dostatecznych dowodów” na powiązanie ISNA z HLF i Hamasem. W rzeczy samej ISNA miała jeden rachunek bankowy, na którym deponowano czeki do wypłaty dla „palestyńskich mudżahedinów” (Hamasu).

Islamic Circle of North America (ICNA)

5W 2000, ICNA przedstawiała się jako amerykański front Jamaat-e-Islami (JI), pakistańskiej grupy islamistycznej, której przedstawiciele mają powiązania z talibami i innymi organizacjami terrorystycznymi. Ekstremistyczna ideologia przenika wszystkie aspekty ICNA. Ich poradnik z 2010 roku promuje poglądy antysemickie i proterrorystyczne oraz strategię zbudowania „zjednoczonego państwa islamskiego”. Trybunał zbrodni wojennych niedawno skazał byłego sekretarza ICNA, generała Ashrafuzzamana Khana za zamordowanie 18 intelektualistów podczas wojny o niepodległość w Bangladeszu. W tym samym kraju w 2013 roku ICNA otwarcie protestowała przeciw skazaniu liderów Jamaat-e-Islami, o czym JI doniosło na swojej stronie internetowej.

„Charytatywna” filia ICNA również wspiera ekstremistyczne dążenia i była jednym z najważniejszych darczyńców Al-Khidmat Foundation, organizacji charytatywnej, która dzięki wsparciu ICNA Relief przekazała w 2006 roku ponad 100 tys. dolarów na rzecz Hamasu.

Helping Hand for Relief and Development

Helping Hand to duża islamska organizacja charytatywna szczycąca się dochodem rzędu 40 milionów dolarów w 2015 roku. Również była darczyńcą Al-Khidmat Foundation. Helping Hand cieszy się złą sławą ze względu na promocję mówców nienawiści podczas swoich imprez w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio byli to Hussain Kamani, zagorzały zwolennik robienia z kobiet niewolnic seksualnych i zabijania winnych cudzołóstwa oraz Sulaiman Hani, który uważa, że „wolność słowa to fasada, której używają rządzący kiedy im pasuje”. Jak mówi Hani, jej celem jest stłumienie „obiektywnej dyskusji” o Holocauście i Żydach.

Islamic Relief

Islamic Relief to największa islamska organizacja charytatywna w Ameryce i w całym świecie zachodnim, która zaksięgowała dochód rzędu 110 milionów dolarów w 2014 roku. Jednak w Izraelu i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uznawana jest za organizację terrorystyczną. Zarówno UBS jak i HSBC zamknęły jej konta bankowe ze względu na podejrzenia o finansowanie terroryzmu. Założycielem brytyjskiej organizacji – matki Islamic Relief jest między innymi Essam El-Haddad, doradca ds. polityki zagranicznej Mohameda Morsiego, prezydenta Egiptu z nadania Bractwa.

Wielu oficjałów Islamic Relief w Ameryce, w tym przewodniczący rady Khaled Lamada, zostało wskazanych przez egipską gazetę „El Watan” jako ważni działacze Bractwa. Wśród pracowników Islamic Relief w USA jest między innymi Omar Shahin, który w 2002 roku wzywał do „walki z Żydami aż do zajęcia ziem na wschód od Jordanu; wtedy kamienie i drzewa przemówią: muzułmanie, niewolnicy Allaha, chowa się za mną Żyd, zabijcie go”. Kwatera główna Islamic Relief znajduje się w Wielkiej Brytanii i ma silne powiązania z organizacjami pseudo-charytatywnymi, które w rzeczywistości wspierają terroryzm. W 2004, 2007, i 2009 konta bankowe Islamic Relief Worldwide odnotowały duże wpłaty od Charitable Society for Social Welfare, założonej przez Abdula Majeeda Al-Zindaniego, zwolennika al-Kaidy i Bin Ladena. Jak podaje „Washington Post”: “Władze Stanów Zjednoczonych i ONZ oskarżają Zindaniego o rekrutowanie na rzecz obozów al-Kaidy i zbieranie pieniędzy na broń dla terrorystów”.

5.12.2016, 16:15