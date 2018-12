Jak europosłowie PO zareagowali na zamach w Strasburgu? OBRZYDLIWE tweety!

"Tradycyjna wigilia PO-PSL w Strasburgu w pobliżu europarlamentu. Kolędy, życzenia i nagle zagrały smartfony: strzelanina w mieście, są ofiary, europarlament zablokowany. Jarmark świąteczny, ściągający 2 mln gości - cel wymarzony! Na szczęście my daleko"- napisał Lewandowski.

"Pierwszy września 1939. Siedzimy sobie w kawiarni w Paryżu, jest fajnie, winko, ostrygi, z daleka od tych buraczanych rodaków z Polski. Nagle zamęt! Bombardowanie, wojska niemieckie przekraczają granice Rzeczpospolitej, są ofiary. Na szczęście my daleko!"- skomentował szef publicystyki TVP, Dawid Wildstein.

"Tak, na szczęście wy daleko.Przez waszą chorą politykę giną ludzie, ale jedyna refleksja to "na szczęście my daleko".Niedobrze mi"- wtórowała dziennikarzowi jedna z użytkowniczek Twittera. Nieco później inny europoseł PO, Adam Szejnfeld, który zresztą często dość specyficznie reaguje na tragedie (vide: "filozoficzne" selfie w pociągu, opisane: "Dramat Ukrainy. Jak potoczą się jej losy?"), uraczył nas relacją z powrotu do "chaty". Najpierw jednak, "żeby nie zamarznąć", Szejnfeld odwiedza knajpę.