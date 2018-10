Jak będzie przebiegać Synod Biskupów o młodzieży? Oto ramy organizacyjne

Już po raz trzeci w tym pontyfikacie biskupi z całego świata zbierają się w Rzymie na zgromadzeniu synodalnym. Po dwóch synodach o rodzinie, tym razem tematem obrad jest „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Synod potrwa niemal trzy tygodnie, do niedzieli 28 października.

W jego ramach przewidziano najpierw tak zwane kongregacje generalne, w czasie których każdy z uczestników będzie mógł się podzielić refleksją oraz zabrać głos w dyskusji. Drugim etapem obrad będą dyskusje w 14 małych grupach, podzielonych według preferencji językowych (francuska, włoska, angielska, portugalska, hiszpańska i niemiecka). Na zakończenie uczestnicy synodu ponownie zgromadzą się na kongregacjach generalnych, by podjąć dyskusję nad dokumentem końcowym opracowywanym przez specjalnie powołaną do tego komisję.

Obrady odbywają się w Nowej Auli Synodalnej i w sąsiadujących z nią salach. Znajdują się one w tym samym budynku, co Aula Pawła VI. Jak sama nazwa wskazuje, głównymi uczestnikami synodu są biskupi, zwani ojcami synodalnymi i tylko oni mają prawo głosu. Jest ich 266. Ponadto do udziału w obradach zaproszonych zostało 23 ekspertów i 37 audytorów, w tym 34 młodych. Jest też obecna delegacja chrześcijan innych wyznań.

Punktem wyjścia do dyskusji jest tak zwany dokument roboczy, Instrumentum laboris, w którym ujęte zostały wszystkie tematy i opinie nadesłane w ramach konsultacji przez Kościoły lokalne oraz dokument wypracowany podczas przedsynodalnego spotkania młodych, które odbyło się w Rzymie w marcu tego roku. Obrady synodu są zamknięte dla dziennikarzy. Uczestniczą w nich jedynie przedstawiciele mediów watykańskich, którzy na bieżąco zdają relację z przebiegu obrad. Będą mogli o nich również informować sami uczestnicy synodu.

Synod został rozpoczęty poranną Mszą na placu św. Piotra pod przewodnictwem Papieża Franciszka. O godz. 16.30 natomiast rozpoczyna się pierwsze posiedzenie w Auli Synodalnej.

mod/Vaticannews.va